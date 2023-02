Si el servicio hablara... - Episodio 1: Ana Garcés | La Promesa

En el Palacio de los Marqueses de Luján no hay un día tranquilo. Tanto arriba como abajo se cuecen más cotilleos que cuando Candela cocina sola sin Simona. Los señores intentan que sus trapos sucios, romances y secretos no salgan sus salas, pero el servicio se entera de todo, porque... ¡Ay si el servicio hablara las de cosas que nos enteraríamos los seguidores de La Promesa! Pues ha llegado el momento de que hablen a través del videopodcast de la serie, del que ya puedes ver el primer episodio, en el que Ana Garcés nos cuenta más detalles sobre su personaje: Jana. Eso sí, si no has visto todos los capítulo, mejor que te pongas al día antes en RTVE Play.