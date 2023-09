EE.UU., tu dinero o tu salud - La noche temática - Documental en RTVE

Sub

Mientras Estados Unidos muestra las debilidades de su sistema de salud con la crisis vinculada al Covid-19, en este documental se hace un análisis de la complejidad y desigualdad de este sistema. En el país con una de las economías más poderosas del mundo, obtener atención médica adecuada es un lujo que la mayoría de los estadounidenses no pueden permitirse. Hoy en día, unos 28 millones de estadounidenses no tienen seguro médico.

A diferencia de algunos países europeos no existe seguridad social. Las únicas personas que se benefician de una sanidad pública limitada son los más pobres y los mayores de 65 años. Los demás están cubiertos por sus empleadores que pagan la mayor parte de su seguro, o deben suscribir un contrato privado.

El documental repasa la historia del sistema de salud de Estados Unidos que desde la posguerra hasta la actualidad ha sufrido muchas reformas, entre ellas la Obamacare y más recientemente, la Trumpcare.