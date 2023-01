La noche temática - La ciencia del miedo - Documental en RTVE

Programas no recomendados para menores de 7 años (NR7)

¿Por qué el miedo incita a algunos a luchar y deja a otros congelados? En Amsterdam, la doctora Merel Kindt parece haber descubierto una cura para el miedo. Con una exposición de dos minutos a una situación aterradora, una buena noche de descanso y una pastilla utilizada durante décadas como medicamento para el corazón, personas que tiemblan de miedo por distintas fobias, las superan y aparentemente de forma permanente.

Pero no siempre queremos superar nuestros miedos, también disfrutamos de tener miedo en ocasiones. ¿De qué otra manera se explicaría la popularidad de las películas de terror, los videojuegos aterradores y las atracciones de las casas embrujadas? La socióloga Margee Kerr hace un recorrido por un parque de los gritos para analizar la ciencia que existe detrás de los sustos. Explica los beneficios del miedo.

Si bien muchos de nosotros soñamos con vivir una vida sin miedo, en la realidad tiene sus desventajas. Justin Feinstein revela el curioso caso de una mujer que no siente miedo. Nacida con una afección en la amígdala, la parte del cerebro que se cree que controla todas nuestras respuestas al miedo, no se inmuta, incluso cuando su vida está amenazada.