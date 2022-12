Víctor Manuel, en La Noche en 24 Horas: "Una canción que me ha provocado auténticas catástrofes es 'No quiero ser militar'"

Entrevista en La Noche en 24 Horas al cantautor Víctor Manuel, que asegura que una de las canciones que le ha provocado "auténticas catástrofes" ha sido 'No quiero ser militar', por su temática. "Fue fulminante", ha asegurado el cantante que, dice, mandó esa canción "para provocar".

Durante la entrevista, Víctor Manuel ha mencionado que en sus canciones ha incluido temáticas que no habían abordado hasta entonces otras composiciones y ha hablado de otros temas como los límites en la creación artística que, para él, no deberían existir. "Que de repente encarcelen a un rapero me parece completamente ridículo", ha asegurado.

Foto: TVE