Entrevista en La noche en 24 horas de TVE a Miguel Tellado, vicesecretario de Organización del PP. Pide el voto útil a su partido a votantes que duden en votar a Vox, ya que "si su voto se viene al PP echamos a Sánchez sin ninguna duda" y también al votante moderado del PSOE, aquel "que no se siente identificado con la gestión de Sánchez en los últimos años". "Si no quieren vernos gobernando con Vox lo que deben hacer es apoyarnos. Ha insistido en pedir que el PSOE se abstenga si gana el PP y ha dudado si es "legítimo" que gobernara Pedro Sánchez si no gana las elecciones.