Luis Planas, sobre un tope a los precios de alimentos básicos: "Me parece absolutamente irreal"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado aplicar un tope de precios a determinados alimentos básicos al ser algo "absolutamente irreal". Además, Planas ha recomendado este lunes a las familias y los ciudadanos "irse al supermercado de enfrente" si no están de acuerdo con los precios porque el sector de la distribución es "tremendamente competitivo" en España y "probablemente" se ofertará el mismo producto a un "precio inferior" porque "no hay concertación".

En una entrevista en TVE, el ministro ha asegurado que no cree que haya "márgenes extraordinarios" en los beneficios de la cadena alimentaria y ha apuntado que "el mejor instrumento" que tienen las familias "si no están de acuerdo" con los precios es "irse al supermercado de enfrente que probablemente lo ofertará en un precio inferior porque no hay concertación de precios".