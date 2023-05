El concejal electo en el Ayuntamiento de Oviedo por IU-Más País-IAS, Gaspar Llamazares, ha calificado este martes de "precipitada" la decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales al 23 de julio. "Me gustan las decisiones más reflexionadas, más pensadas, estas decisiones en caliente no me gustan tanto", ha dicho en La noche en 24 horas.

Sobre el futuro de los dos principales partidos a nivel nacional, ha opinado que "pensar que en estos momentos va a haber una representación bipartidista es un sueño de la razón, que normalmente produce monstruos".