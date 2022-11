Entrevista en TVE | Alejandro Fernández (PP)

Alejandro Fénandez, presidente del PP en Cataluña, ha sido entrevistado por Xabier Fortes en La Noche en 24 horas. Durante la entrevista, el líder del Partido Popular catalán ha criticado que la actual Ley de Memoria Democrática "hace una revisión histórica de un bando" y que eso "no es lo que pactamos en la Transición". Para Fernández, "no se trata de pasar página", puesto que "toda sociedad tiene que conocer su historia si no quiere vivir condenada a repetirla", pero "debe conocerla completa, no parcial", ha defendido, en referencia a la reciente exhumación del general franquista Queipo de Llano de la basílica de la Macarena, en Sevilla.