Concha Andreu y Gonzalo Capellán analizan la realidad de La Rioja

La Noche en 24 horas analiza la situación política, social y económica de La Rioja de la mano de la presidenta riojana, Concha Andreu (PSOE), y el candidato del PP, Gonzalo Capellán, en un especial sobre las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo.

La industria agroalimentaria, la sanidad y la modernización de las infraestructuras –como el tren de alta velocidad– han sido los principales temas a analizar en las dos entrevistas, en la que ambos candidatos han defendido sus programas. "Hemos producido un cambio y estamos asentando el cambio en los servicios públicos, principalmente en Sanidad", ha asegurado Andreu, que dice buscar la mayoría en el Parlamento autonómico para poder culminar los proyectos de gobierno a largo plazo.

Por su parte, Capellán ha afirmado que su partido llega para "construir un proyecto de futuro para La Rioja", especialmente a través de la gestión de los fondos ‘Next Generation’. "Casi el 42% de los riojanos dice confiar en el proyecto del PP", ha aseverado el candidato ‘popular’, quien ha querido dejar claro que no "comprará escaños" para gobernar "a toda costa". "Aspiramos a tener una mayoría para gobernar en solitario. Lo que no haría nunca es lo que hizo Concha Andreu (...) Hay unos principios y valores que no debemos transgredir".