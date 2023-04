Castilla-La Mancha, en el 24h: los candidatos analizan la realidad de la comunidad

La Noche en 24 horas analiza la situación política, social y económica de Castilla-La Mancha de la mano de Paco Núñez, candidato del PP, y Emiliano García-Page, presidente de la Junta, en un especial sobre las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo.

Núñez ha defendido la importancia del agua para el futuro del sector primario. "Soy una persona que cree que el agua tiene que dejar de tratarse como un elemento de enfrentamiento para pasar a tratarse como un elemento de progreso", ha afirmado. Además, ha apostado por incentivar el empleo juvenil mediante subvenciones e incentivos para que las empresas cuenten con contratos de formación para ellos.

Por su parte, García-Page ha criticado la posición del PP en torno al trasvase del Tajo-Segura: "La realidad es que se coge el agua desde la cabecera, luego claro que tiene llegar a Portugal. Es que si no llega, no pasa por Toledo". Por otro lado, ha considerado que era necesaria la reforma del 'solo sí es sí'. "Esto fue un error y se ha corregido. Lo mejor es reconocerlo. No puedo entender la actitud del Ministerio", ha dicho.