La noche D Concursos T3 8 Programa dedicado a míticos concursos de televisión. Los invitados hoy son Mayra Gómez Kemp, Paula Vázquez, Pablo Pujol, Xavier Sardá y José Corbacho. 02:02:28 Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12) Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12)

Concursos Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12) Sub Sinopsis Programa dedicado a míticos concursos de televisión. Presentado por Eva Soriano con la colaboración de Florentino Fernández y Leo Harlem. Los invitados son Mayra Gómez Kemp, Paula Vázquez, Pablo Pujol, Xavier Sardá y José Corbacho. Repasamos programas como 'Un, dos tres...' Además, el programa conecta con el plató de 'Saber y Ganar' para charlar con el gurú de los concursos de la tele, el gran Jordi Hurtado. Xavier Sardà concursa junto a José Corbacho en una versión especial de 'Juego de Niños', programa que presentaron juntos en su última edición. Más juegos: Flo les hace pasar un mal rato con la patata caliente, la divertida prueba del concurso 'Grand Prix'. Por último, Leo Harlem se mete en la piel de Joaquín Prat para desafiarnos a adivinar, sin pasarnos, cuánto costaba en euros desde un cubata hasta un apartamento en 1988, año en que se estrenó 'El precio justo'. Ficha técnica Géneros Humor Idiomas Castellano Accesiblidad Subtitulado

[an error occurred while processing this directive]