El apuesto macho alfa Korom está en la cima de una estricta jerarquía social, mientras que Ana está justo en la base. Como miembro de la tropa de menor rango, incluso en los buenos tiempos su vida es dura. Es la última en la fila para la comida y nunca puede elegir un lugar para dormir a la sombra. Es la estación seca... no ha llovido durante meses y a todos los monos les resulta difícil encontrar suficiente comida. El bebé de Ana llega en una época del año especialmente dura. Si no tiene suficiente comida, no podrá producir suficiente leche para su recién nacido.