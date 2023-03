Sordo, sobre pensiones: "Esperamos cerrar un acuerdo esta semana"

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, cree posible cerrar un acuerdo sobre la reforma de las pensiones esta semana porque "el planteamiento del Gobierno responde bien a a las demandas de los sindicatos" y garantiza los ingresos de la Seguridad Social. Entrevistado en TVE, no ve "previsible" que la patronal se sume al pacto, pero sugiere a la CEOE que se aproxime con una perspectiva distinta y piense en la estabilidad para la actividad económica. Acerca del ERE de Ford en Almussafes, considera que "no es de recibo" que aproveche los fondos europeos para despedir. De la moción de censura, dice que las instituciones hay que "tomárselas en serio" y que el Congreso no está para "shows de lucimiento de la extrema derecha".