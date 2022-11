Robles: "Madrid va a tener una alcaldesa socialista"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha mostrado convencida este lunes en La Hora de La 1 de TVE, de que Madrid "va a tener una alcaldesa socialista". Así lo ha afirmado al ser preguntada por el anuncio que acaba de conocerse de que la actual ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se presentará como candidata del PSOE a la Alcaldía de la capital en las elecciones municipales de 2023. Robles ha afirmado que Maroto "no tiene límites de horas de trabajo, dedicación, eficacia" y cree que esa "buena gestión que necesita el Ayuntamiento de Madrid sin duda la va a tener muy bien representada" por Maroto y que "llevará un equipo potente, porque la política no es una persona sola, es un equipo". Preguntada por la manifestación por la Sanidad pública en Madrid de este domingo, Robles ha dicho que hay "un hecho real", que "los que vivimos en Madrid, lo vemos, que la Sanidad no funciona", ha acusado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de "prepotente" y le ha instado a que se "preocupe de los problemas de los ciudadanos". En relación con la guerra en Ucrania y la posibilidad de que haya conversaciones de paz, Robles ha dicho que la situación es "muy complicada, muy difícil" y que "lo que siempre ha pedido la Unión Europea es que no haya una escalada del conflicto", algo que "necesariamente tiene que llegar un momento en que tiene que haber un escenario de alto el fuego, de conversaciones de paz", pero al mismo tiempo ha recordado que cuando Rusia estaba concentrando todas sus fuerzas en las fronteras con Ucrania antes de la invasión "hubo todos los intentos posibles para que esa invasión no se realizara y Putin fue el que no quiso".

Foto: EFE/ Borja Sánchez Trillo.