¿En qué ha quedado el teletrabajo?

Solo el 7 % de los empleados teletrabaja actualmente es la tasa más baja desde el comienzo de la pandemia y no para de caer desde principios de 2021, cuando alcanzó su tasa máxima.

Hay tres aspectos fundamentales en el teletrabajo: la voluntad de la empresa y del empleado de trabajar así, un acuerdo de teletrabajo que se tiene que hacer por escrito y que garantice los derechos del trabajador y que el salario sea el mismo que el que recibiría si estuviese en la oficina. Es importante ver los aspectos psicosociales del empleado porque no siempre es positivo, a veces puede ser negativo, ya que puede acarrear problemas con alguien que no se relacione. Las inspecciones de trabajo se pueden hacer de la misma manera; por videoconferencia se puede ver si el trabajador está o no conectado. Tiene muchas ventajas, sobre todo él una gran ciudad, porque evitas hacer grandes desplazamientos o puedes vivir en otro lugar por circunstancias familiares.