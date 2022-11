El vicesecretario de Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, ha dicho que el problema de los pactos del Gobierno para los Presupuestos no es "el qué" sino "con quién" y ha criticado el acuerdo con EH-Bildu porque "quiere el mal" para España y "un demócrata no debe sentarse a negociar nada" con ellos. Por eso, ha dicho que no tiene sentido sacar "a toda costa" las cuentas públicas y cree que la alternativa es convocar elecciones.