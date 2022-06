Tomás Martínez estuvo ingresado en prisión después de que la confundieran con un narco y le detuvieran en Marbella. Pide una indemnización al Estado de 218.000 euros por los 345 días que estuvo entre rejas.

"El psiquiatra me dijo que la sociedad me había causado tanto daño que yo ya no concibo vivir con la sociedad. Yo vivo en el campo porque no quiero vivir con la sociedad. El juez no me dejó hablar, me metió en prisión. No confío en la sociedad, no confío en la justicia. Para mí los agentes hicieron algo injusto conmigo"