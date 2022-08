La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha acusado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de no haber hecho “su trabajo” ni “cumplido la ley” del Poder Judicial al no haber emitido aún su informe relativo a la ley del aborto que aprobó este martes el Gobierno en Consejo de Ministros y ha remitido ya al Congreso para su tramitación. “Sería raro que el CGPJ hubiese visto con buenos ojos un avance feminista, nunca lo ha hecho, siempre ha tratado de poner trabas. Pero el problema es que no ha hecho su trabajo ni ha cumplido con los plazos de la ley del poder judicial”, ha sentenciado.