Mismo precio en las flores, pero con ramos más pequeños

Más allá de Halloween, en España, este 1 de noviembre también es un día de tradición. Visitas a los cementerios cargados de flores, para recordar a los que ya no están. En el cementerio de San Fernando, en Sevilla, son muchos los ciudadanos que han acudido desde primera hora para llevar flores: "Siempre venimos la última semana de octubre, pero este año hemos deicidido venir esta mañana para adecentar la tumba", afirma Juani mientras limpia la lápida.

"Hemos notado un incremento, he preguntado los precios, cuando he recogido el ramo he notado que era más pequeño. Por la crisis que tenemos, pues ellos también tendrán que hacer sus negocios", explica.