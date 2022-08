En una entrevista con el programa La Hora de la 1, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha asegurado que "180.000 jóvenes han solicitado ya el bono cultural y el objetivo es llegar a los 500.000 que cumplen 18 años este 2022". El ministro también ha hablado sobre los abucheos de un grupo de personas en los homenajes de este miércoles a las víctimas de los atentados de Barcelona, asegurando que no les ha prestado atención: "Estoy con las víctimas de la tragedia y no quiero distraerme. Las víctimas nunca reciben lo que merecen". En cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Iceta ha acusado al PP de "llevar más de 1350 días bloqueando esa renovación porque no le interesa y está esperando a poder jugar con ventaja". Por eso pide a los populares "que sean un partido de Estado y que se comprometan con las necesidades de los españoles".