Isabel Rodríguez: "La ley busca protegernos de aquellos que sienten nostalgia por aquellos tiempos"

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha confirmado en La Hora de La 1 que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática va a iniciar un expediente sancionador a Falange por las manifestaciones y el acto en homenaje al fundador de Falange Española del 19 y 20 de noviembre de 2022, celebradas cuando ya estaba en vigor la Ley de Memoria Democrática. En este sentido, Rodríguez, ha pedido "a todos los grupos políticos, a aquellos que se reivindican constitucionalistas, aunque luego no la cumplan, que estemos todos de este lado, en el lado de la ley, que es el cumplimiento de la ley de memoria histórica". Rodríguez ha recordado que el propósito de la ley en vigor es "reconciliarnos con los valores democráticos, con el esfuerzo de este país por superar esos años de la dictadura, lo peor de aquella guerra" y eso significa "dignificar a todas las víctimas", y "protegernos de aquellos que sienten nostalgia por aquellos tiempos que hacen apología de la dictadura". Sobre el asesinato machista en Valladolid, dice que es "lamentable" y que "algo no está funcionando, tenemos que esforzarnos más, esto concierne a toda la sociedad" y que no se puede aceptar que en el ámbito público haya quienes nieguen que "matan a las mujeres". En relación con la guerra en Ucrania, preguntada sobre si hay disponibilidad por parte de España de enviar armamento más pesado a Ucrania, Rodríguez responde que España ha mantenido su posición desde el inicio y que lo que han hecho es "es reforzar todo lo que está en nuestras manos para dar respuesta a Ucrania para que sienta el apoyo de la población española". También ha recordado que aquí en España se está formando a soldados ucranianos.

Foto: La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Eduardo Parra / Europa Press.