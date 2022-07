Marisol Burón, la madre de Marta Calvo, habla tras conocerse la sentencia del juicio por la muerte de su hija: "Quiero que aparezca el cuerpo de mi hija y poder descansar", asegura en 'La Hora de la 1'.

Por su parte, la Guardia Civil asegura que buscará flecos sobre la investigación: "No tengo ni idea de que se trata. Aunque yo hable con el jefe de homicidios, intentan decirme lo mínimo. No quieren darme esperanzas y que luego no valga para nada. Ojalá me la devuelvan lo antes posible", relata.

Además, Burón tenía esperanza de que en el juicio saliera alguna pista, pero el acusado no adelantó nada: "Esa era mi esperanza que él en un momento dado se podía derrumbar. Iba a venir su madre, pero no vino. A lo mejor al ver a su madre podría derrumbarse. Él se mantiene y estamos aquí sin vivir. He intentado estar fuerte, escuchar todas las barbaridades, pero así no puedes vivir. La esperanza es lo último que se pierde", concluye.