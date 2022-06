El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, ha advertido este martes que la prórroga del decreto de medidas aprobado para paliar los efectos de la guerra de Ucrania sobre la economía "no va a ser suficiente" porque aunque a algunos sectores "les ha servido para paliar la situación, no ha conseguido frenar la escalada de precios". Entrevistado en La Hora de La 1, Amor ha planteado "medidas adicionales" para ayudar a empresas, autónómos y ciudadanos, y ha apostado por una rebaja de la carga fiscal. En otro orden de cosas, preguntado por la escasez de mano de obra en algunos sectores como el de la restauración, Amor ha negado que tengan que ver con el sueldo, y ha defendido que la inmensa mayoría, el 99 % de empresarios pagan a sus trabajadores el sueldo que establece el convenio". En este sentido, ha dicho que "tenemos mucho que aprender de países del norte de Europa" y que uno de los aspectos es bucar hacer compatible que las personas que reciban algún tipo de ayuda puedan tener un puesto de trabajo, "siempre que la remuneración entre ambas no supere el salario mínimo". De otro modo, ha dicho, "mientras no hagamos compatibles esas ayudas vamos a seguir teniendo problemas".

Foto: El presidente de ATA, Lorenzo Amor. EFE/J.J. Guillén