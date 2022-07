El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha afirmado en relación con el aumento del gasto militar a 1.000 millones de euros que plantea el Ejecutivo de Pedro Sánchez pra cumplir con los compromisos adquiridos en la cumbre de la OTAN de Madrid: "Si no se tocan los derechos sociales, si no se hace a costa del gasto social, podemos hablarlo". Así lo ha afirmado después de que el socio de coalición del PSOE en el Gobierno, Unidas Podemos, haya mostrado su rechazo. "Me gustaría que la politica de Defensa no fuera la de EE.UU. y que hubiera una politica de defensa europea que fuéramos los que definiéramos nuestras prioridades". Sobre las diferencias entre ambos socios de de Gobierno ha instado a "cuidar esta coalición", dialogando hablando "y saliendo juntos a tomar de las decisiones" porque, según ha afirmado, "cuando uno solo es el que toma la decisión mal asunto". El portavoz parlamentario de Compromís ha agregado que "se debería llegar a un acuerdo" porque "el ruido evidentemente, a quien interesa es a la derecha". Preguntado por si han recibido una invitación formal a asistir al acto de lanzamiento del proyecto político 'Sumar' de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho que no, pero que han tenido contacto y que le gusta "la forma de actuar" de Díaz, porque "antes de presentar las leyes en el Congreso" a los que forman parte "de esa mayoría que permite que se aprueben leyes les da el proyecto" para hacer aportaciones. Al mismo tiempo ha dicho que se trata de un proyecto "poco definido" pero es "necesario" que haya un proyecto que comience a "ilusionar" a la gente. También ha dicho que no estará en el acto de lanzamiento de 'Sumar' este viernes, porque estará con su nieto, pero que allí habrá una "representación" de Compromís, solo un día después de que la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, asegurase que Díaz había pedido a los ministros de Unidas Podemos que no asistieran, algo que después negó la propia Yolanda Díaz.

Foto: El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, durante una rueda de prensa en el Congreso. EFE/ Luis Millan