Incendio en Murcia: López Miras espera que se inicie "lo antes posible" la investigación

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado este lunes en La Hora de La 1 que hay "desolación" entre los familiares y amigos de las víctimas del incendio en las discotecas de la zona de las Atalayas, en el que 13 personas han muerto y otras 24 han resultado heridas. López Miras ha avanzado que en una conversación mantenida minutos antes con la Delegación del Gobierno, le han transmitido que, al parecer, "ya no hay desaparecidos" y que han sido encontradas las dos personas que quedaban por localizar. "No se puede decir nada para consolarles, hay una desolación tal que queda sin palabras; están ya agotados", ha señalado López Miras. El Gobierno de Murcia ha puesto a disposición de las familias atención psicosocial, y ayudando a familiares que se encuentran fuera de España para que puedan volver pronto. También se les ha facilitado alojamiento a las familias que residían fuera de la ciudad. Los bomberos siguen trabajando para bajar la temperatura del local y apuntalarlo ante el riesgo de derrumbe y todavía no se puede adelantar ninguna hipótesis sobre las causas del fuego. Foto: EFE/Marcial Guillén.