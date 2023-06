Ignacio Ortega, experto en supervivencia sobre el Titan

Hablamos con Ignacio Ortega, experto en supervivencia sobre el submarino desaparecido el pasado domingo, con cinco personas dentro y sobre su rescate: "Lo importante es que intenten mantener la calma, es una situación extrema en un espacio confinado, probablemente no tengan ninguna iluminación", relata en 'La Hora de la 1'.

"La realidad supera la ficción, es inimaginable la situación de terror en la que se pueden encontrar. El espacio dentro de ese batiscafo es limitado, de las cinco personas, solo una puede mantener los pies estirados. Se pueden ir alternando para estirar las piernas, porque mantener el cuerpo de esa manera puede producir calambres", apunta el experto.

"Es una situación difícil, es una máxima que cuando asumes la situación consideras que el estado de nervios no va a aportar nada, lo mejor es asumir plenamente la situación y esperar a los equipos de rescate y tomar conciencia de que te estás despidiendo de este mundo. Cada minuto cuenta. Asumir la realidad y afrontar la situación tal como viene. Si estuvieran en la superficie, el batiscafo debería mantenerse a flote ya no tendrían el problema tan acuciante del oxígeno. El tiempo está jugando en contra, ojalá estuviesen en superficie. Estamos viviendo algo que no era planteado por nadie", concluye.