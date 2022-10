Hablamos con Pedro Castro, el padre del bebé secuestrado: "Nos dijo que nos daba el alta para liberar camas y pensamos así dormimos en casa. Pero cuando llegué todavía no estaba el bebé. Ahí me empecé a mosquear. El personal sanitario empezó a preguntar si alguno se lo había llevado a hacerle pruebas. Tenían caras de asombro porque se sabe que no se puede llevar a nadie a esas horas. Nadie sabía nada, era imposible que nadie se lo llevara a hacer pruebas. Todavía me quedaba la esperanza de que alguno dijera que se lo había llevado a hacerle pruebas. Pero no, ahí me di cuenta de que alguien se lo había llevado. Estaba muy nervioso, pedí medicación y me quedé dormido. Me dijeron que habían visto a la mujer y que la habían visto comprar leche, que eso era lo mejor".