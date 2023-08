Borrell pide elevar el nivel político de las reuniones sobre Ucrania

Josep Borrell, alto representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea (UE), ha dicho en La Hora de La 1 de TVE que es necesario elevar el nivel político de las reuniones sobre Ucrania que tienen lugar en Suecia y en Arabia Saudita, y que se realizan a nivel de directores políticos de los ministerios, y donde la UE está representada.

"Estas reuniones valen más que nada, pero hay que aumentar el nivel político, y Rusia tendría que participar de alguna manera, ya participó en China, y eso es una buena noticia. Hay que buscar una paz que reconozca los derechos de Ucrania, reconozca al agresor, que ha cometido crímenes de guerra, y que está destruyendo un país. Todos los días caen drones y hay fuego artillero intensísimo contra Ucrania, y Ucrania se intenta defender", ha declarado Borrell.

"No veo a Rusia con ninguna intención de parar esa guerra, y son los únicos que la pueden parar. Cuando oigo a voces bienpensantes que dicen que hay que acabar con la guerra, me parece bien, pero hay que decírselo a quien la empezó. La UE no la hemos empezado, estamos ayudando a Ucrania, y si dejáramos de ayudarla no podría defenderse", ha añadido Borrell.

Preguntado por la victoria de la selección española en el Mundial femenino de fútbol, Borrell ha afirmado que ha recibido muchas felicitaciones. "Me alegro muchísimo. Recuerdo a Iniesta. Ahora son nuestras mujeres, que están aprendiendo a jugar tan bien como los hombres. Eso es una buena noticia".



Foto: Juanma Serrano / Europa Press