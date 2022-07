Josep Borrell, Alto Representante de la UE para Política Exterior, ha hablado en La Hora de La 1 sobre el recorte de suministro de gas ruso a Europa: "Como elemento de presión, no debe sorprendernos y hay que estar preparados para que lo haga aún más. Me parece necesario que desde ahora mismo todos nos pongamos a ahorrar para no tener que utilizar procedimientos coercitivos, no tener que racionar", ha declarado.

Borrell cree que si Moscú quisiera cortar totalmente el suministro de gas, como teme la UE, lo haría ahora, en verano, antes de que los países europeos rellenen sus reservas, sin esperar a otoño o invierno. "Hemos decidido que vamos a librarnos de la dependencia energética demasiado grande respecto a Rusia: primero del carbón, luego el petróleo, y gas con plazos más largos para adaptarnos. Lo vamos a hacer y Rusia lo sabe. Por tanto, no sería absurdo anticiparse y hacernos ahora el daño que nos puede hacer".

El Alto Representante ha llamado a seguir apoyando a Ucrania con armas y suministros en la "guerra de desgaste" contra Rusia. "Si queremos que resista, tenemos que seguir haciéndolo. Putin confía en que las sociedades occidentales se cansan, las opiniones públicas dicen 'ya vale, no queremos soportar una guerra que no es nuestra'. Pero también es la nuestra, y hay que seguir apoyando a Ucrania y al tiempo mantener abiertos los cauces diplomáticos para un alto el fuego y una negociación".

Foto:EFE/ Román G. Aguilera