Garamendi, sobre los datos de la EPA: "No es un dato bueno"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, reconoce que la EPA del tercer trimestre "no es un dato bueno. El sector privado registra 30.000 empleos menos" y sostiene en TVE que "las pymes están sufriendo muchísimo, arrastrando las consecuencias del COVID y el efecto de la guerra". Sobre el salario mínimo "nadie dice que no se suba el SMI", pero recuerda que es potestad del Gobierno y que es un asunto que se aborda a final de año. Acerca de la propuesta del "despido restaurativo" del Ministerio de Trabajo apunta que es una idea vieja, que se cambió en la democracia para no perjudicar a algunos colectivos.