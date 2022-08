El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha advertido que el Ejecutivo se "equivoca" si "da por hecho" el voto afirmativo de ERC al decreto de ahorro energético y ha condicionado el apoyo de su grupo a que pongan los plazos por escrito para su tramitación como proyecto de ley. "Queremos plazos por escrito, no sería primera vez que promete abrir un decreto y esto acaba aparcado, olvidado", ha señalado en La Hora de La 1 de TVE, y ha afirmado que estarán hablando "hasta el último minuto". Rufián se ha mostrado favorable a la aprobación del decreto, ha dicho que está bien bonificar el tren pero al mismo tiempo se ha mostrado crítico, y ha dicho que la gente neceista "no ir en trenes atestados", que dejen de ser medidas "coyunturales" y que sean ·"estructurales y permanentes, porque la realidad está demostrando que la crisis no va a durar tres meses". Preguntado por sus palabras sobre el decreto, cuando lo calificaba como "trampa" por la introducción de otras medidas, ha dicho que "no es la primera vez" que el Gobierno introduce "una trampa de este tipo", pero que "lo fácil es criticar y decir no lo apoyo".

Foto: EFE/ Mariscal.