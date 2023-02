Feijóo come con Pablo Casado en el aniversario de la crisis del PP

En el centro de Madrid, en un restaurante próximo al Teatro Real y al Senado. Alberto Núñez Feijóo y Pablo Casado han almorzado juntos este miércoles. Los dos solos. Asuntos personales y actualidad, entre los temas de conversación. Estas son las fotos a su salida del local. Cita discreta que se produce cuando se cumple un año de la crisis interna del PP que derivó en acusaciones de corrupción y espionaje entre los que llevaban siendo amigos casi dos décadas.

Según fuentes del PP, este encuentro no se ha hecho coincidir con el aniversario, sino que estaba previsto desde finales del año pasado y lo enmarcan en un clima de normalidad y respeto. Se produce, además, después de esta otra imagen hace unas semanas en Valencia: Feijóo, Aznar y Rajoy, Feijóo, Aznar y Rajoy juntos en la Intermunicipal del partido. Casado no fue invitado. Desde hace un año no ha vuelto a aparecer públicamente.