Natalia Ecay, propietaria del Bar La Antigua Farmacia, tiene 14 empleados y para Sanfermines tiene que reforzar la plantilla, algo que no está siendo fácil: "Necesito dos o cuatro más camareros. Otros años a estas alturas ya nos dejaban todos los currículums, este año no lo sabemos. Ya estamos con los nervios porque esto empieza ya".

Este lunes ha sido la Escalera de San Fermín, el último peldaño antes del chupinazo: "Si no encontramos los camareros, para barra, cocina, limpieza, pues quitaremos servicios, recortaremos horarios, a los autónomos nos tocará hacer más horas. Y dentro de casa que nos echen un cable. No es un problema solo en Pamplona, la reforma laboral no nos facilita nada. El corte de estos dos años lo ha complicalo más", ha explicado en 'La Hora de la 1'.