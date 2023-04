El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha defendido este martes el proyecto de ley de la Junta de Andalucía para legalizar los regadíos junto al Parque Nacional de Doñana, y ha advertido de que "se trata de que el agua que sobra en la parte superficial se pueda utilizar en los regadíos". No obstante, en una entrevista en La Hora de la 1, Maroto ha asegurado que "no habrá ley autonómica" si no se cumple los "condicionantes medioambientales".

FOTO: Javier Maroto, en un pleno del Senado. EFE/ Juan Carlos Hidalgo