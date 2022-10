Entrevista a Francisco de la Torre, alcalde de Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, expone en 'La Hora de la 1' su opinión sobre el abucheo producido este miércoles contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el desfile del día de la Hispanidad: "No me gustan los abucheos frente a nadie, y menos al presidente del Gobierno, pero tampoco me gusta que haga esperar al rey. Nos quedan pasos por dar importantes en la democracia".

"No me gustan los abucheos, la política no es así. Creo que tampoco es correcto que el presidente del Gobierno llegase tarde, tenía que haber salido antes de Moncloa. Tenía que estar cinco minutos antes de que llegase su Majestad", recalca.

Francisco de la Torre volverá a presentarse a las próximas elecciones para mantener la alcaldía de Málaga: "Estoy deseando dar lo mejor por la ciudad de Málaga, tenemos mucho que resolver".

Para finalizar la entrevista, de la Torre evalúa los comentarios recibidos por parte del comité evaluador de la 'Expo 2027', quienes aseguran tras su visita sentirse impresionados por la ciudad de Málaga: "Málaga impresiona a todo el que la conoce. Además, la temática es muy interesante; del área urbana hasta una ciudad sostenible. Es necesario reflexionar y compartir buenas prácticas para que el planeta sea sostenible. Esperemos que nuestra candidatura sea más convincente que las otras que hay. Es fundamental que seamos muy buenos, los mejores", concluye.