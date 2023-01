Granados (PSOE), sobre la ley del 'solo sí es sí': "Se trata de mejorar textos"

La portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, ha incidido en que la reforma de la ley del 'solo sí es sí' tiene como fin "mejorar los textos" dado que su aplicación "estaba teniendo consecuencias no deseadas". No obstante, ha reiterado que "no se va a tocar el corazón", esto es, el consentimiento que seguirá en el centro. "Estamos ante una ley con unas consecuencias que nadie le gusta. Rectificar es de lo más sabio", ha justificado en una entrevista en La Hora de la 1.

Preguntada por el ofrecimiento del PP a prestar sus votos para aprobar la reforma, Granados ha subrayado que "las proposiciones de ley se votan y cada grupo es libre para mostrar su sentido de voto".

FOTO: Eva Granados, en un pleno del Senado. EFE/ Mariscal