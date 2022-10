Los efectos de los vapeadores en los más jóvenes

La moda de los vapeadores va en aumento, con o sin nicotina. Hablamos con Andrés Zamorano, presidente del Comité de Prevención del Tabaquismo sobre los efectos que pueden tener en los más jóvenes. Además de la nicotina, llevan sustancias que calentadas pueden ser cancerígenas: "Están muy de moda entre niños y adolescentes porque tienen sabores y colores copiados de tiendas de chucherías, van dirigidos claramente también a los niños. Estos aparatos llevan sustancias tóxicas y cancerígenas, metales pesados como el níquel o el cobre".

Los adultos también se enganchan al vapeo: "Es un caballo de Troya de las tabacaleras para volver a colocar el producto con nicotina en los adultos. Hay mucha que ya no soporta el olor, el humo, el residuo del tabaco, no está solo el humo de segunda ,mano que es enfermedad, sino el residual que se queda en las cortinas, en las alfombras. Al ser algo menos nocivo, suponiendo que lo sea, porque el tabaco es una bomba atómica, se venden y no significa que no hagan daño. Son dañinos para la salud y no se deben recomendar a nadie".

Además, los vapeadores de sabores le provoca adicción: "Si llevan nicotina es la que produce la adicción física, es muy potente comparable a la heroína en siete segundos la tenemos en el cerebro, si no llevan nicotina lo que produce es una vía de entrada. Si no lleva nicotina, llevan sustancias tóxicas y nocivas, generan adicciones psicológicas. Lo venden como una cosa inocua y es mentira. La mayoría de los que fuman son duales, fuman los cigarrillos clásicos, combustibles y vapeadores".

Para finalizar, el experto nos hace una recomendación: "En nuestra página web reflejamos que los cigarrillos electrónicos se equiparen al tabaco combustible. En patrocinio, publicidad y ayudar a la gente a dejar de fumar. Hay mucha gente que está buscando ayuda para dejar de fumar cigarrillos electrónicos", explica.