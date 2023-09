Los economistas, sobre el alza del IPC en septiembre: "Es un repunte lógico"

José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, analiza el dato de la inflación del mes de septiembre, que ha repuntado al 3,5% por la luz y los combustibles.

"Es un repunto lógico", señala el economista, ya que, como explica, "venimos de meses donde estábamos comparándonos con precios de la energía y gasolina relativamente baratos". En este contexto, Montalvo dice que es preciso recordar que el pico de la inflación se produjo en julio de 2022, de modo que desde entonces se está haciendo una comparación con precios que crecen menos. "Este es el cuarto mes que llevamos de aceleración de la inflación desde el 1,9% hasta el 3,5% que se ha adelantado este jueves".

¿Y qué va a suceder a partir de cara a otoño e invierno? "El precio de las gasolinas no está colaborando, el de la electricidad tampoco, en términos relativos a septiembre del año pasado", dice el experto, que prevé que estas comparaciones "desfavorables" persistirán en los próximos meses. "Si el precio de la gasolina no se modera y los precios energéticos no se controlan (...), este repunte continuará", señala.

En este contexto, el foco está en las ayudas del Gobierno a la energía, que podrían dejar de estar en vigor a finales de este año. "Tenemos una situación muy complicada" porque, como indica Montalvo, no se sabe cuál es el impacto real de estas medidas, aunque ha podido favorecer a que la inflación española haya sido estos meses menor que la del resto de Europa. Además, "dentro de poco, las reglas fiscales van a ponerse de nuevo en acción y, por lo tanto, estas ayudas a la mitigación de la inflación suponen un mayor gasto y que la situación del déficit pueda empezar a no ser compatible con las futuras reglas europeas", explica el economista.

Foto: EFE/Ismael Herrero