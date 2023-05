La delegada del Gobierno en Melilla sobre el supuesto fraude

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, afirma en 'La Hora de la 1' que el supuesto fraude cometido en los votos por correo se ha cogido a tiempo.

Sobre la operación policial que se está llevando a cabo, asegura que continúa abierta: "Está bajo secreto de sumario. No tengo más datos, pero pudimos ver ayer declaraciones de los diez detenidos". Entre los arrestados estaría en número tres de coalición por Melilla:"He intentado dejar claro cuál es el papel de esta delegación y los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado actúa bajo la autoridad judicial. En toda esta cuestión no he hecho alusión a temas de partidos. Pero sí quiero destacar que lo importante es que el proceso electoral sea limpio", afirma.

"En total se han solicitado 11.707, un dato que sita mucho de los votos emitidos que no llegan a los 2.000. Se ha actuado a tiempo y los votos depositados en Correos cuentan con esa garantía", concluye la delegada en TVE.