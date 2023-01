Darias: "El protocolo antiaborto de Castilla y León atenta contra los derechos de las mujeres"

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha advertido de que la Junta de Castilla y León “no tiene competencia” para el nuevo protocolo antiaborto en la región y ha asegurado que el Gobierno llevará a cabo todas las acciones que sean “necesarias” contra el mismo porque “está al margen de la ley” y “atenta contra los derechos de las mujeres”.

El sistema de salud de Castilla y León (Sacyl) estrena este lunes su nuevo protocolo para mujeres embarazadas dirigido a evitar abortos. Contempla la derivación a salud mental de las mujeres "que lo requieran", una cuarta ecografía en el primer trimestre de embarazo para que los progenitores puedan escuchar el latido fetal y una ecografía en 4D antes de interrumpirlo. Las medidas han estado envueltas en la polémica desde su anuncio el pasado jueves, con contradicciones entre PP y Vox.

En una entrevista en TVE, Darias ha asegurado que la Junta no ha remitido al Gobierno dicho protocolo, por lo que desconocen su contenido exacto. La ministra cree que “lo grave” es que se puedan haber trasladado directrices a los sanitarios de forma verbal. Por eso, ha asegurado, el Gobierno remitió el domingo por la noche un requerimiento a la Consejería de Sanidad de la región para que se abstuviera de poner en marcha el protocolo si ya existe o a que no se aprobara, pero la Junta asegura que las medidas no limitan los derechos de las mujeres y tiene “plena autonomía” para llevarlo a cabo.