Son muchas las restricciones para mantener el orden en las playas y la buena convivencia. Algunos municipios gallegos, levantinos o canarios reclaman "playas libres de humo", con multas de hasta 450 euros. Aunque un apunte importante, la multa es por fumar, no por tirar colillas en la arena.



No todas las playas permiten mascotas. Un ejemplo claro es Ibiza, donde llevar al perro sin control tiene una multa de hasta 3.000 euros.

Bañarse con bandera roja es una osadía, pero muchos bañistas lo hacen. Así que muchas localidades toman cartas en el asunto y no permiten el baño, sancionando con multas de 1.500 euros. Las Islas Canarias, por su apertura al Océano Atlántico, son las más estrictas con esta regla.



La ley de costas no permite reservar un espacio de la playa con una sombrilla e irse. Si la sombrilla está en la playa, la persona debe estar con ella si no, la multa puede alcanzar multas de entre los 750 y los 3.000 euros.



La acampada libre no está permitida en ninguna playa. En Murcia las multas por acampar o dejar el vehículo parado más de tres días en el mismo lugar llega a los 1.500 euros.

Algunas personas quizá han orinado en la playa. En Vigo esta incívica actitud puede costar hasta 750 euros.