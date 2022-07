La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado en La Hora de La 1 que si gobernara en solitario en el Ayuntamiento sí habría puesto la bandera del Orgullo en Cibeles y ha preferido no comentar el hecho de que Almeida no vaya a ninguno de los actos, pero considera que estando ella, como vicealcaldesa, "está perfectamente representado el Ayuntamiento". De cualquier forma, ha dicho que no le ha causado sorpresa porque "nunca ha ido"."Los liberales respetamos todas las formas de vida, esto es lo que representa Madrid aquí [...] Se ha convertido en un derecho de los madrileños pero desde luego no en una obligación, lo voy a disfrutar como vengo haciendo toda la vida", ha dicho Villacís. En el plano de la política nacional, Villacís ha dicho al ser preguntada por si se ve como líder de Cs: "No, me veo como vicealcaldesa" y a continuación ha agregado que es "incompatible". En otro orden de cosas, preguntada sobre la celebración la próxima semana del Debate sobre el Estado de la nación ha señalado que Pedro Sánchez es "el presidente que menos ha dado la cara de toda la democracia", y ha recordado que Cs propuso que ese debate fuera "obligatorio".

Foto Villacís: EFE/ Mariscal.