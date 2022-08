Andreu pide al PP que no haga "amnistía constitucional" con la renovación del CGPJ

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha pedido este viernes al PP que "se aclaren" entre ellos y no hagan "amnistía constitucional" en relación a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), porque "no están cumpliendo la Constitución".

En una entrevista en La hora de la 1, Andreu se ha referido al acuerdo sobre justicia alcanzado por el Gobierno con la anterior dirección del PP, del que, según señaló el actual líder de los 'populares', Alberto Nuñez Feijóo, no se había informado en el traspaso de poderes. "¡Qué sabe nadie!. Tienen tal guirigay en esa especie de batalla de gallos 'free style' en la uno dice y luego el otro. Yo ahí no me voy a meter, que se aclaren primero", ha señalado.

Respecto a la posible petición de indulto parcial por parte de la familia del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán para evitar que ingrese en prisión, Andreu no se ha querido pronunciar, aunque ha asegurado que lo entiendo como esposa o hija. Tampoco ha valorado si el indulto podría perjudicar a su partido de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas y ha puntualizado que el PSOE está gobernando España "en los momentos más difíciles de su historia" mientras que "la oposición está siendo irresponsable desde el minuto uno y lo seguirá siendo".

FOTO: La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, en una imagen de archivo.

Alberto Ruiz / Europa Press