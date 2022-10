Anastasia, una joven ucraniana de 20 años que regresa a Kiev

Hablamos con la joven Anastasia, tiene 20 años y salió de Ucrania cuando Rusia invadió el país. Ahora vuelve a Kiev para "recuperar" su vida: "He decidido regresar a Kiev, disfrutamos de España durante un tiempo, pero el dinero se gastó. Además, no podíamos saber de nuestra familia. Queríamos volver y despertar en nuestra casa. Cuando has nacido en otro país quieres volver a casa".

Además, narra la situación en la que se encuentra la capital ucraniana: "Ahora Kiev es peligroso, no puedes decir que haya un lugar seguro en nuestro país. Kiev era el más protegido y seguro, pero como podemos ver ya no lo es. Todo es terrible. Tengo agua y luz, pero compramos calentadores para el invierno, ojalá no pasemos hambre porque los precios de todos los productos son elevados", concluye en 'La Hora de la 1'.