Alumna del Santa Mónica: "¿Por qué la gente se ofende?"

Hablamos con una alumna del colegio mayor Santa Mónica. Prefiere no desvelar su identidad y actúa como portavoz de sus compañeras: "¿Por qué la gente se ofende si nosotras no nos hemos ofendido?", pregunta en 'La Hora de la 1'.

"Pienso que si se sacan las palabras de contexto parecen una locura. Estos niños no lo han hecho con ninguna mala intención. Al final, si preguntas a las estudiantes del colegio mayor, os dirán que ninguna se ha sentido ofendida. Son niños que nos tratan fenomenal, superbuenas personas", explica la alumna.

A la pregunta de qué haría si le dijeran esas palabras por la calle, la alumna asegura que, en este caso, no lo pasaría por alto: "No lo toleraría, ninguna, son cosas que no se pueden decir. Al final el niño que lo cantó tiene un simple papel, nos insultan y los insultamos de vuelta. Nos tenemos mucho cariño, nos aprecian y nos cuidan".

Para finalizar, la portavoz de las alumnas del Santa Mónica explica: "Es una broma que sacada de contexto suena fatal. Desde dentro no lo vemos así. Se ha sacado de contexto, no lo han hecho con mala intención. Creo que tienes que tener en cuenta que es una broma entre nosotros. Esas palabras no son bonitas ni aceptables, pero hay que verlas en el contexto. Me da pena porque se les está llamando machistas y estos niños son los primeros que nos respetan, nos acompañan a casa y nos tratan muy bien. Es una tradición que si no has vivido en un colegio mayor a lo mejor no lo entiendes", finaliza.