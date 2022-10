Rueda asegura que los PGE no son "expansivos" para Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha dicho al ser preguntado por los Presupuestos Generales del Estado que aunque el Gobierno habla de que son "expansivos" para Galicia y los ha calificado de "ficticios" porque luego, en el caso de esta comunidad autónoma, "no se ejecutan". "Esos presupuestos ficticios donde se ponen cantidades que luego no se ejecutan a Galicia no le pueden valer", ha dicho Rueda, en La Hora de La 1. Preguntado por la orden de la Fiscalía de escuchar a las familias de las personas que murieron en residencias durante la pandemia, ha asegurado que en el caso de Galicia "como en todas las comuniades autónomas" hubo "mometos de tensión", pero cree que en las residencias lograron solventarlos "bastante satisfactoriamente" poreu hicieron "un modelo de residencias medicalizadas que se convirtieron en sociosanitarias durante esos meses". Rueda ha recordado que hubo investigaciones de la Fisalia "que fueron cerradas sin ningún cargo para la comunidad autónoma" porque lo que cree que las cosas se hicieron bien. En cualquier caso, preguntado por las palabras del vicepresidente madrileño, Enrique Ossorio, en las que aseguraba que no había que investigar las muertes en las residencias porque las familias "ya lo han superado", Rueda no ha entrado a valorarlas, pero ha dicho que "en general es bueno que se compruebe que en todas partes las cosas se hicieron bien". En relación con otor asunto, la prohibición de la UE a la pesca de arrastre, Rueda ha dicho que a Galicia le afecta "muy de lleno" y que la estimación inicial es que entre 200 y 300 barcos se van a tener que retirar de donde estaban pescando.

Foto: EFE/Xoán Rey.