El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha dicho tras las elecciones andaluzas del 19J que su partido, el PP ha ganado con una histórica mayoría absoluta, al ser preguntado en La Hora de La 1 por si cambia en algo la relación del PP con Vox, que en Galicia y en Andalucía "la gente ha entendido que si quieren que gobierne el PP, lo que hay que hacer es votar al PP". Sobre la victoria electoral de Juanma Moreno, Rueda ha dicho que "no va estar sujeto a pactos, renuncias, a cesiones" y tiene "capacidad para gestionar su programa", pero que al mismo tiempo eso es "una gran responsabilidad". Rueda también ha asegurado, al ser preguntado por si el "modelo" del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, con el apoyo de Vox en la Comunidad de Madrid queda "arrinconado", que "hay un modelo" que es "conseguir el apoyo mayoritario de la gente" y ha rechazado que haya "dos modelos PP", solo hay uno, ha dicho, "otra cosa es que se vaya adaptando a los territorios, pero no hay una forma de relacionarse con los partidos dentro del PP una zona de una manera y otro de otra". Además ha dicho que Vox "no tiene un solo concejal en Galicia" y que aspira a que "siga siendo así", porque quiere que el PP sea "capaz de transmitir a la gente que si les vota les podrá exigir cumplir con sus compromisos". Preguntado por la medida anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de rebajar del 10 % al 5% el IVA de la luz, Rueda ha dicho que "ahora se dan cuenta" de que el PP "tenía razón", y si bajan impuestos "es lo que tienen que hacer".

Foto: El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. EFE/ Xoán Rey.