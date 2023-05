La alcaldesa de Cartagena, Murcia, sobre las lluvias

En las últimas horas, han caído más de 100 litros por metro cuadrado en Cartagena, Murcia. En 'La Hora de la 1' hablamos con Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena: "Está lloviendo con menos intensidad en estos momentos después de haber llovido de manera abundante durante toda la noche. Las lluvias han dejado una acumulación por encima de los 100 litros", explica.

Además, informa de que unos de los más afectados han sido los ciudadanos que iban en su vehículo: "A algunos conductores les ha pillado desprevenidos, tenemos algunas carreteras cortadas y estamos siguiendo todas las incidencias y llamadas de vecinos, desde el centro de control de policía local".

"Hemos tenido que rescatar a cartageneros que estaban al volante de esos vehículos, regresando del trabajo o confiándose de que podrían atravesarlas. No ha habido que lamentar ningún incidente mayor, pero hemos llevado a cabo con protección civil, bomberos y policía local rescates en vehículos. Apelamos a la precaución, a no salir de casa, a no ser que sea imprescindible. Están cerrados colegios y centros de día para que no haya ningún altercado más. La zona del centro es la más afectada", concluye.