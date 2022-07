El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, sobre el tren rápido en Extremadura: "En esta ciudad que tiene mucha cultura ferroviaria, y todo el conjunto del norte, hemos tenido siempre esa cultura que nos ha hecho utilizar ese servicio. Nosotros esperábamos con mucha esperanza que esas promesas nos permitieran volver a recuperar un tren que nos conectara con el resto de Extremadura y con Madrid. Este último punto es muy importante, pero también la conexión con otras ciudades", explica en 'La Hora de la 1'.

"Al ver que este tren no entra en Plasencia ha sido una noticia dura para la ciudad y para el conjunto de los distintos sectores de Plasencia. Además, lo que hoy se inaugura no es un AVE es un tren que no tiene infraestructura AVE", relata el alcalde,

Además, Pizarro explica que piden dos cosas: "Queremos que nuestra estación, la estación tradicional, siga siendo una de referencia para todos nuestros trenes. En segundo lugar, trasladado a las autoridades competentes, crear una alternativa a nuestra estación para poder tener esa conexión. Sabemos que todos el AVE no paran en todos los sitios. No estamos pidiendo más de lo que tienen el resto de ciudades", concluye el alcalde.