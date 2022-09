Esteban (PNV), sobre el bloqueo del CGPJ: "No veo solución"

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que no ve "solución" sobre el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que este jueves se reúne para abordar el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional. "No veo solución, creo que cada uno va a seguir tirando de la manta para su lado", ha dicho Esteban en La Hora de La 1 y considera que al que "menos le interesa mover, porque en el momento de mayoría absoluta de Rajoy hizo una mayoría absoluta que ha ido acumulando piedrita a piedrita, es al PP".

"Los órganos judiciales son entendidos por algunas opciones políticas como brazos ejecutores de sus propias políticas ideológicas y así vamos mal si al final las cuotas de reparto son más que nombres [...] en vez de eso se convierten en una especie de cuota ideológica, de manera que incluso que aquellas personas que han sido elegidas se sienten obligadas a seguir directrices que no les tendrían que ser dadas en ningún momento, lo que se produce es un desprestigio absoluto de la Justicia". Preguntado por la propuesta de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de topar el precio de alimentos básicos como el pan, la leche o los huevos, Esteban cree que "todo es discutible" y que se trata de un "debate interesante", sin embargo, ha dicho que hay que "pensarlo bien" porque "la sociedad también exige que a los productores se les pague lo suficiente" y si estamos hablando de topar precios, "alguien tendría que asumir ese coste".

Foto: EFE/ Mariscal.